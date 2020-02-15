За указом Зеленського: Сивохо заявив про новому плані світу з Донбасом

Радник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергій Сивохо анонсував презентацію Національної платформи примирення та єдності.

Таку заяву він зробив перед початком з’їзду партії «Слуга народу» 15 лютого, передає «Укрінформ». При цьому деталі Сивохо не уточнив.

«Приходьте туди, все розповімо, відповімо на всі питання», – зазначив він.

Разом з тим член команди Сивохо Іван Толкачов уточнив, що платформа може бути представлена попередньо 19 лютого. За його словами, вона нібито має «об’єднати під своїм крилом і громадські ініціативи, і державні програми».

«Ця платформи створена в рамках виконання завдань, сформульованих президентом гуманітарної політики реінтеграції Донбасу. Ми довго працювали разом з міжнародними експертами, разом з конфликтологами, політологами. І тому народилася платформа», – сказав він.