В Бразилии найдены крысы размером с человека

Грызуны были предками шиншилловых.

В Бразилии археологи нашли останки древних крыс размером с современного человека. Ученые полагают, что гигантские грызуны обитали в тропических лесах Амазонии около 10 000 000 лет назад и весили не менее 80 килограммов.

Новому виду грызунов, которые были размером с человека, дали название Neoepiblema acreensis. Два черепа гигантских крыс были обнаружены на территории штата Акри. Эти останки дали определенное представление о вымерших животных.

Судя по строению костных фрагментов, грызуны были предками шиншилловых. Также предполагаемым родственником крысы-гиганта могут быть пакараны, обитающие в западной части Бразилии.

По мнению ученых, вряд ли у этих огромных крыс были враги. Угрозу для них могли представлять разве что крокодилы. Они, вероятно, нападали на грызунов на болотах Амазонии. При этом удивительно, что мозг у этих животных был очень маленьким. Его вес не превышал 100 граммов. Столько примерно весят современные крысы.

Таким образом, можно сделать вывод, что эволюция сделала крыс более миниатюрными, при этом их мозг стал сложнее. Вероятно, благодаря желанию выжить в непростых условиях.