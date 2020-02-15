Специалист назвал скрытые симптомы рака печени

Специалисты рассказали о главное признаке, благодаря которому можно на ранних стадиях обнаружить онкологическое заболевание. Об этом сообщает «Рамблер».



Известно, что не всегда удаётся выявить на ранних стадиях рак, так как порой он может развиваться без наличия симптомов, но всё равно нужно внимательно следить за сигналами от вашего организма.

Следует обратить пристальное внимание на периодическую боль в правой верхней части живота, так как она является одним из основных симптомов онкологии.

Также одним из сигналов от организма может стать уменьшение аппетита, либо же его удовлетворение малым количеством пищи.

К симптомам возможного онкологического заболевания также следует отнести тошноту, рвоту, отёчность в животе, а также стул светлого цвета.

Отметим, что из-за рака появляется жёлтый оттенок кожи и белков, но они проявляются уже на поздних стадиях заболевания.