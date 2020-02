38-річна Кейт Міддлтон напередодні приїхала з візитом в Ньютаунардс в Північній Ірландії. Тут вона відвідала ферму The Ark і поспілкувалася з її працівниками та місцевими жителями.

Візит відбувся в рамках нового проекту герцогині 5 Big Questions on the Under Fives, який вивчає питання раннього дитячого розвитку.

Кейт разом з місцевими малятами провели екскурсію по фермі, познайомили з її мешканцями – альпака, ламами, козами та іншими тваринами – і розповіли, як тут все влаштовано.

: bilshe.com