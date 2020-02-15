Археологам удалось впервые спуститься в загадочную пещеру майя

Археологи из INAG впервые спустились в неизученный, таинственный загробный мир майя, проникнув в храм сталагмитов в пещере Плая-дель-Кармен в Мексике.

Об этом пишут Актуальные новости.

Раскопки здесь ведутся с прошлого августа. Майя описывали храм сталагмитов как вход в подземное царство с умершими подданными. Связанные обширной сетью пещеры считались священным местом, в котором родились Боги торговли, плодородия, воды.

В них найдены древние рисунки, изделия из костей и глины, алтарь, артефакты. Ученые предполагают, что майя начали строить храм при столкновении с проблемами. Известно, что длительная засуха привела к сокращению численности народа. Люди входили в пещеры и несли Богам дары, прося их о помощи или о совете.

Часть храма затоплена, но вся территория, не попавшая под воду, досконально изучена. В 20 метрах от входа стоит алтарь со следами обработки. Вероятно, его перестраивали или переставляли.

В пяти метрах найдены человеческие зубы и обсидиановый нож, которые могли использоваться для принесения людей в жертву. Рядом со входом есть небольшое, выкрашенное в синий цвет здание позднего классического периода.