Справжня красуня: 43-річну жінку визнали найсексуальнішою мамою на планеті (фото)

“Вічно молода” мешканка американського штату Каліфорнія розкрила секрети нев’янучої краси

Про це передає Depo.ua із посиланням на “Лента.ру”.

Зазначимо, що 43-річна Йолін Діас нерідко викладає в своєму Instagram-акаунті спільні фотографії з 19-річною дочкою Мейлані Паркс. Користувачі мережі захоплюються її молодою зовнішністю і просять поділитися секретами привабливості. Багато коментаторів визнали її найсексуальнішою матір’ю на планеті.

“Я завжди вела здоровий і активний спосіб життя, – розповіла Діас. – Я рідко п’ю алкоголь, багато відпочиваю і дотримуюся принципів збалансованого харчування”.

Жінка зізналася, що з 12-13 років почала ретельно доглядати за шкірою.

“Мама купувала косметичні засоби від Mary Kay, і я потай ними користувалася, – каже вона. – Також я щодня наношу на шкіру сонцезахисний крем, навіть якщо на вулиці хмарно і дощить”.

Крім того, вона використовує антивікову сироватку з вітаміном А. За її словами, за два з половиною роки її застосування стан шкіри помітно покращився.

“Здорова і підтягнута шкіра надає мені впевненості, навіть коли я не в кращій своїй формі”, – зазначила американка.

Діас стверджує, що у них з Паркс дуже близькі стосунки. Вони часто ходять разом по магазинах, подорожують або просто лежать на дивані і спілкуються. За її словами, дочка не ображається, що оточуючі часто приймають їх за сестер.

“Мене з моєю мамою теж сприймали за сестер. Донька це бачила і тепер ставиться до подібних висловлювань спокійно”, – пояснила вона.