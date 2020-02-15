Партія «Слуга народу» ввела членські внески і вирішила брати участь у місцевих виборах

Політична партія «Слуга народу» змінами до статуту партії ввела членські внески.

Відповідне рішення прийнято сьогодні на третьому етапі позачергового з’їзду партії.

«Ми вводимо членські внески. Дрібниця, але у нас в статуті цього не було», — сказав лідер партії, перший заступник голови фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Олександр Корнієнко.

За його словами, також вводиться єдиний електронний реєстр членства в партії, а також багаторівневий контроль за вступом громадян в члени партії за допомогою реєстрів відкритих даних.

Крім цього, створюється секретаріат партії, який буде займатися інформаційно-аналітичної, методичної, організаційно-управлінською діяльністю і веденням обліку, і посилюються права контрольно-ревізійної комісії партії.

За словами Корнієнка, загалом зміни в статут досягають 7 сторінок.

Також партія «Слуга народу» сьогодні вирішила брати участь у місцевих виборах 25 жовтня.

«П’ятий правомочний з’їзд партії «Слуга народу» народу вирішив: партія бере активну та всеохоплюючу участь у місцевих виборах 25 жовтня 2020 року з метою продовження перезавантаження влади та приведення у місцеву владу нового покоління місцевих політиків», — сказав Корнієнко.

До 1 березня в партії мають намір провести аудит і, в разі необхідності, провести перезавантаження і оновлення обласних структур, до 1 квітня сформувати партійну структуру на рівні міст, районів, селищ, сіл, а до 1 травня розробити і узгодити стратегію участі партії у місцевих виборах.

Згідно із законодавством, для участі у місцевих виборах скликати з’їзд партія не зобов’язана.

Сьогодні, 15 лютого, в Києві в КВЦ «Парковий» проходить з’їзд партії Верховної Ради «Слуга народу». Про це повідомляє Країна.

Відзначається, що в програмі з’їзду зміни в статуті, перезапуск Вищої ради і півфінальна дискусія з ідеології. А також перший етап обговорення місцевих виборів.

Паралельно там буде навчання новообраних в грудні голів і депутатів об’єднаних територіальних громад (ВІДГ).

Крім того, «Слуга народу» на сьогоднішньому з’їзді планує оновити раду партії.

«У нас є керівний орган — вищу раду партії і, як голова партії, я збираюся з’їзду запропонувати оновити його склад, щоб ми далі працювали більш розширеної командою«, — сказав депутат Корнієнко, додавши, що більшість кандидатів у раду є депутатами.

Корнієнко зазначив, що з’їзд має затвердити нову редакцію статуту партії. «Ми на місцевих виборах хочемо запобігти появі юридичної бруду і спаму, які були на парламентських виборах. Є підозра, що на місцевих виборах будуть з’являтися клони не тільки кандидатів, але і партій», — сказав глава партії «Слуга народу».

За словами Корнієнка, щоб уникнути подібних ситуацій, над статутом ретельно працювали юристи. «Статут юридично вивірений і юридично грамотний», — зазначив Олександр Корнієнко.

Вгорі дружня фотожаба від Дмитра Корнійчука