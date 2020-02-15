Російський світ порохоботов і їх Царя — політолог

Якщо порохоботье не буде годуватися з російської пропаганди, воно швидко і ганебно задихнеться від власної безглуздості. Їм нічого буде продавати суспільству, нічим його лякати, нічого гундосить.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

Іноді те, що крякає, плаває і веде себе як типова качка (читай — корисний ідіот), такий насправді і є. Без всяких.

Таку думку сьогодні виклав у Фейсбуці політолог Михайло Подоляк.

Так от, росіяни, безсумнівно, досі виходять ядейшим отрутою, обговорюючи Україну. Їх це сильно болить. У всіх сенсах. Боїнги, компенсації, американці, «вороги кругом», «ми за ціною не постоїмо» і тд.

З цим все зрозуміло. Внутрішніх тим — які болючі і роками не вирішуються — для них не існує. Від слова зовсім. Вони у великій війні з усім світом. Їхня справа…

Україна, за великим рахунком, давно пішла з цього порядку. Живе своїми інтересами. І своїми негараздами. Намагається шукати рішення. Помиляється. Знову починає.

Думає про нових ідеях. В тотальному пріоритеті тільки внутрішні конфлікти і внутрішній некомфорт. Як виправити і як позбутися від неефективних. Коли можна буде переобрати і вигнати непрофесіоналів. Як, зрештою, вибити хоч якісь зуби цієї живучою гідру корупції).

Але це порядок і психічно нормальної адекватної України. Тієї, в якій 73% плюс…

На жаль, до цих надзвичайну активність проявляє дрібна, але злісна група, яку ми знаємо під ніком «порохоботье». Саме воно (це славне порохоботье) і тягне вперто в нашу порядку всі мракобісна і російське.

Передруковує їх паблики, рясно цитує черговий ru-инфошиз, скрупульозно вишукує їх ньюсы по українській темі, а потім починає справжню битву проти цих цитат.

Ще раз: самі шукають, самі живуть на російському медіаполе, самі тягнуть це сюди, самі починають несамовиті верески і самі ж звинувачують всіх… в проросійськості.

Не будь цих порохоботских передруків, ми б взагалі остаточно випали з російських тем. Не цікаво. Однотипно. Передбачувано. Нудно…

Чому це відбувається? Все банально. Якщо порохоботье не буде годуватися з російської пропаганди, воно швидко і ганебно задихнеться від власної безглуздості. Їм нічого буде продавати суспільству, нічим його лякати, нічого гундосить.

Порохоботье — це ж не про конструктив, а тільки про голимые образи і скандали. В будь-якому іншому випадку вони — на узбіччі. А хто хоче залишитися незатребуваним, тим більше, маючи обпечене ненавистю марнославство?)

З останнього значущого. У виконанні самого Царя порохоботов. На Мюнхенській конференції з безпеки спливла стара страшилка про те, як закінчити конфлікт на Донбасі, давно складена європейськими друзями РФ (країна-агресор — згідно із Законом України від 20.02.18)».

В сотий раз обговорювати її немає сенсу. Тому що повз. І ось Цар/бот ваговито так тягне цей сміття в нашу повістку, в традиційній для себе пафосній манері (від якої лопаються його щічки) заявляючи: «… так званий «план закінчення війни в Україні» – це провокація Кремля… Чекаю, що сьогодні президент Зеленський відреагує на подібні речі… Ми не допустимо реалізації планів Кремля і капітуляції України. Саме для цього наша команда тут, у Мюнхені»…

Класика). Як же дістали ці віртуальні війни пафосних злодіїв з вітряками…Думаю, Подоляк в цей трохи «перестарався».

Порошенко — безумовно, мудак і «Цар Порохоботов». Але в даному випадку він не привертав за вуха якийсь малоцікавий факт, а в Мюнхені дійсно з’явився і потім зник якийсь загадковий документ, про що дійсно потрібно було сказати. Тим більше, якщо про це мовчали представники Зе-влади…

До речі, Порошенко з його «порохоботами» набагато більше — особливо останнім часом — «мочать» не Путіна і «русский мир», а Зеленського з його бездарної командою. Причому, правильно «мочать», оскільки реально є за що…