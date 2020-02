«Це не план Мюнхена, це план Кремля»: Порошенко про скандальний документ

Екс-президент Порошенко прокоментував план «12 кроків для досягнення миру в Україні».

Про це повідомляє Telegram канал Порошенка.

Він назвав це «папірцем, яка не є офіційним документом Мюнхенській конференції з безпеки».

«З цим ми в першу чергу звернулися до організаторів.

Це план не Мюнхена, це план Кремля. Це світ на російських умовах.

Це те, що можна побачити, коли ти заглянеш в очі Путіну: „русский мир“.

А для України такий план є капітуляцією, тому що є червоні лінії, які не можна перетинати», — написав Порошенко.

Він вважає, що це план виведення Росії (країна-агресор — згідно із Законом України від 20.02.18) з-під санкцій і передача Росії ключа від НАТО.

Вранці в п’ятницю, 14 лютого, план під назвою «Дванадцять кроків до більшої безпеки в Україні та євроатлантичному регіоні» (Twelve Steps Toward Greater Security in Ukraine and the Euro-Atlantic Region) був опублікований на сайті 56-й Мюнхенській конференції з безпеки.

Ініціатива запропонована Групою лідерів з питань євроатлантичної безпеки (Euro-Atlantic Security Leadership Group). До неї входять голови трьох великих міжнародних організацій і форумів, а також голова Російської ради з міжнародних справ:

екс-міністр оборони Великобританії Дес Браун (від Європейської мережі лідерів, European Leadership Network — це найбільший загальноєвропейський аналітичний центр з питань безпеки);

голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер;

екс-сенатор США Сем Нанн і колишній міністр енергетики США, американський фізик-ядерник Ернест Моніз (від Ініціативи по ядерній загрозі, Nuclear Threat Initiative);

колишній глава МЗС РФ Ігор Іванов (від Російської ради з міжнародних справ).

«Напередодні Мюнхенської конференції з безпеки 2020 року Група лідерів євроатлантичної безпеки підкреслює необхідність політичного врегулювання збройного конфлікту на українському Донбасі», — йдеться в офіційній публікації плану.

Його підписали, крім п’ятірки ініціаторів, більш 40 впливових фахівців у галузі міжнародної безпеки — лідери аналітичних центрів із Західної Європи, колишні дипломати і т. д.

В самому документі йдеться, що політичне рішення конфлікту «має фундаментальне значення» — для його припинення; для «покращення перспективи конструктивного українсько-російського діалогу в більш широкому сенсі, в тому числі по Криму; а також для покращення ситуації у сфері євроатлантичної безпеки».

Всі кроки, запропоновані у плані, розбиті на кілька тематичних блоків. Ми викладемо суть кожної з 12 запропонованих заходів у відповідності з цими розділами.

Безпека

1. Відновлення роботи Спільного центру з контролю і координації (СЦКК). Ця російсько-українська група з контролю за дотриманням Мінського протоколу була створена в 2014 році, однак з самого початку РФ саботувала її роботу, а в 2017 році вийшла з неї остаточно.

2. Створення переговорної групи між військовими відомствами в нормандському форматі. Лідерам країн нормандської четвірки пропонується дати розпорядження про те, щоб діалог у форматі чотирьох країн був організований і на рівні військових відомств (military-to-military). Передбачається, що така група «може підтримати роботу СЦКК, а також може діяти окремо або паралельно» з зусиллями за рішенням російсько-українського конфлікту на експертному рівні (як двосторонній, так і на міжнародному — до прикладу, в рамках Ради Росія-НАТО).

3. Поліпшення і розширення свободи пересування. Пропонується збільшити кількість і посилити безпеку пунктів пропуску на лінії розмежування, в тому числі щоб забезпечити більш ефективну роботу Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ. Окремо наголошується необхідність виконувати домовленості про режим припинення вогню, досягнуті в Мінську і на саміті нормандської четвірки в Парижі (2019). «Має бути покладено край» нічним обстрілу і випадків відмови в доступі учасникам СММ ОБСЄ, йдеться у цьому пункті.

Гуманітарна сфера

4. Пошук зниклих без вести на Донбасі. На цій проблемі зроблений особливий акцент: встановлення їх місцезнаходження «має вирішальне значення для довгострокового врегулювання конфлікту, відновлення правопорядку і забезпечення прав вижили сімей», йдеться в документі. Для цього його автори також закликають виконати домовленості Паризького саміту і відкрити доступ Червоному Хресту та іншим організаціям на окуповані території України.

5. Планування і реалізація ініціативи щодо розмінування. Цей пункт пропонує, по-перше, негайно організувати навчальні програми серед дітей і дорослих в зоні конфлікту, щоб розповісти про небезпеки наземних мін та інших снарядів, мінімізуючи ризики травм і смертей. По-друге, владі України запропоновано розробити спеціальну програму та комплекс заходів з розмінування Донбасу.

Економічна сфера

6. Економічне відновлення Донбасу. Пункт базується на ідеях осіннього інвестиційного форуму в Маріуполі, де президент Володимир Зеленський і топ-чиновники України озвучили ініціативу про економічне відродження Донбасу. Мюнхенський план пропонує вже на Дельфийском економічному форумі (пройде у Греції 5-8 березня 2020) започаткувати таку ж ініціативи на глобальному рівні і організувати на її підтримку міжнародну донорську конференцію, «яка могла б включати і Росію». Зібрані кошти могли б надати «вирішальну допомогу у відновленні критичної інфраструктури, охорони здоров’я і системи освіти» на Донбасі.

7. Створення зони вільної торгівлі. Передбачається, що для відродження Донбасу він повинен стати частиною зони вільної торгівлі як з ЄС (у рамках угоди України з ЄС), так і з Росією. Також озвучується ідея «цілеспрямованих заходів на підтримку експорту» з цього регіону.

8. «Дорожня карта» по антроссийским санкцій. Мова йде про те, що в разі підтримки «Мюнхенського плану» і при виконанні вимог Мінської угоди РФ гіпотетично може розраховувати на «відповідні зміни в санкції — тобто їх ослаблення. Однак окремо відзначено, що такі можливості слід ретельно вивчити і опрацювати.

9. Усунення радіоактивних загроз. У документі стверджується, що на Донбасі зосереджені більше 1200 радіоактивних джерел — «використовуються для медичних, промислових або наукових цілей», — багато з яких вже давно вичерпали придатний термін своєї експлуатації. Це створює надзвичайні ризики для здоров’я, екології та безпеки регіону. Тому автори документи закликають ОБСЄ, тристоронню контактну групу в Мінську і країни нормандського формату знайти рішення цієї проблеми: забезпечити безпечний вивезення непридатних та небезпечних об’єктів за межі Донбасу, а також організувати суворий моніторинг залишилися, у тому числі наукових і медичних джерел радіації.

Політична сфера

10. Новий діалог між євроатлантичними країнами про взаємну безпеку. Ініціатор «Мюнхенського плану», Група лідерів з питань євроатлантичної безпеки (куди входить і російська сторона пропонує стати майданчиком для предметних і постійних контактів глав МЗС «євроатлантичних держав» і їх департаментів. Мета — вирішувати основні проблеми безпеки «за допомогою динамічного процесу, який працює безпосередньо з ключовими розбіжностями». Такий діалог повинен бути узгоджений політичними лідерами країн.

11. Підтримка та визначення «областей взаємодії» між ЄС і Росією. Мова йде про те, що в разі виконання Мінських угод Євросоюз готовий піти назустріч РФ у більш тісній співпраці в ряді сфер «взаємного інтересу» — наука і дослідження, транскордонне та регіональне співробітництво і т. д. «Наявные людські та економічні зв’язки повинні отримати подальший розвиток», — йдеться в документі.

12. Запуск «нового діалогу про національну ідентичність» в Україні. Оскільки цей пункт — один з найбільш спірних і може бути витлумачений по-різному, цитуємо його цілком: «Новий інклюзивний національний діалог у всій Україні бажаний і міг би бути запущений як можна швидше. У такому діалозі повинні брати участь лідери думок, провідні вчені та міжнародно визнані експерти. Повинні бути докладені зусилля для взаємодії з баченням сусідів України, зокрема Польщі, Угорщини та Росії. Діалог повинен торкатися тем історії та національної пам’яті, мови, ідентичності та досвіду меншин. Він має охоплювати [проблематику] терпимості і поваги до етнічних і релігійних меншин — як всередині країни, так і в міжнародному контексті — для розширення взаємодії, відкритості та соціальної згуртованості».

Пізніше цей документ зник з сайту…