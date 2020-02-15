Бизнес на отступных зародился среди партнеров Ошакбаева

Герой светской хроники минувшего года Рахим Ошакбаев не устает сходить с первых полос желтой прессы. Впрочем, не только желтой. Интимные подробности деяний эксперта приводят также и региональные СМИ РФ.

Согласно информации городского портала Брянска, казахстанский деятель Рахим Ошакбаев устраивал в Москве настоящие секс-каникулы, пользуясь доверчивостью не только столичных геев, но и мальчиков с периферии.

Как сообщает издание, девятнадцатилетний житель Брянска Алексей Новиков собирается взыскать с известного казахстанского деятеля, эксперта, писателя и защитника прав сексуальных меньшинств Рахима Ошакбаева не менее 5 миллионов рублей за… “Принуждение к соитию”. Именно так охарактеризовал интимную связь с господином Ошакбаевым потерпевший.



Согласно словам Новикова, он провел с Рахимом Ошакбаевым сутки в ресторанах, ночных клубах и отельном номере в Москве. Это, якобы, случилось минувшим летом, когда приезжал в столицу погостить у двоюродного брата. После “культурной программы” Ошакбаев, будто бы, обманом заманил Алексея в номер, прочесть одну из глав своего литературного детища. В номере Рахим Сакенович стал приставать к гражданину РФ, а после “взял его силой”. При этом парень не объясняет, почему инцидент, имевший место быть полгода тому назад, стал причиной угрозы судебным иском лишь сейчас. На данный момент Новиков приводит следующие аргументы:

“Когда я прочел о том, что Рахим Ошакбаев выплатил “отступные” своему хахалю Ивану Кривенко, мне стало откровенно противно. Ведь, те моральные и физические страдания, что я перенес в ночь после знакомства с этим, не побоюсь слова – насильником, были нестерпимы. Но у меня и в мыслях не было потребовать от Ошакбаева возмещения ущерба. А тот Кривенко сам отдался директору Центра прикладных исследований ТАЛАП и получил огромную сумму денег лишь за то, чтоб не раздувать дальше скандал и дать опровержение”, – отмечает А. Новиков.



Это дикость. Лишь потому что Иван из Москвы, ему все можно. Получается какая-то несправедливость, черт побери. А я с периферии и остался наедине со своими муками. Мой адвокат посоветовал сперва обратиться в СМИ, так как Рахим Сакенович не отвечает мне на имейлы и сменил номер мессенджера. После того, как он фактически взял меня силой, я получил немного подарков и 500 долларов “пройтись по магазинам”. Позже Рахим просил никому не рассказывать о случившемся и держать связь. Писал мне несколько раз, но после скандала с Кривенко вообще перестал отвечать на мои сообщения и сменил номера. В ФБ заблокировал. В общем, адвокат говорит, что перед судом надо попробовать решить все полюбовно. Считаю, что заслужил денег куда больше, чем Ваня Кривенко”, – резюмирует Алексей.