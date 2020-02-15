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Режисер Сєїтаблаєв заявив, що Мінкульт не дав грошей на фільми про українську ідентичність

15.02.2020

Нова українська влада відмовилася підтримувати патріотичне кіно, фільми про українських героїв. Ці картини в найближчі роки не отримають державну підтримку. Такі думку висловив український режисер Ахтем Сєїтаблаєв, відомий за фільмами «Хайтарма», «Захар Беркут» і «Кіборги».

У лютому стало відомо, що Міністерство культури на пітчингу відхилило проект нової картини Сеітаблаєва «Конотопська битва».

«Нове керівництво Міністерства культури порахувало, що та „Конотопська битва“, і фільм про Лесю Українку — на мій погляд, один з найбільш сильних проектів на те пітчингу — і інші проекти, які так чи інакше рефлексують на тему ідентичності, творчості, людини, підтримувати не потрібно», — розповів Сєїтаблаєв в ефірі Радіо Крим. Реалії.

Замість «Конотопської битви» на наступний етап відбору пройшла комедія «Бурштинові копи». «Я сам дуже люблю комедії, але це говорить про те, що в найближчі два-три роки не буде фільмів з такою тематикою, як у фільмів „Черкаси“, „Кіборги“, „Захар Беркут“ і так далі», — підсумував Сєїтаблаєв.

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