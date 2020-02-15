«Чий Житомир?» Притула підколов Данилко на Нацвідборі

Ведучий Нацвідбору Сергій Притула намагався підколоти співака, одного з суддів Андрія Данилка під час другого півфіналу.

Про це стало відомо з прямої трансляції телеканалу СТБ на YouTube. За словами Притули, із-за заборони на участь учасникам, які гастролювали в Росії, йому навіть не з ким лаятися і ставити провокаційні запитання. Тому він буде чіплятися до Андрія Данилка, з яким вони часто влаштовують словесні перепалки.

«Андрій Михайлович…чий Житомир?», — запитав у співака Притула.

«Я, слава Богу, конкурсант не можу не відповідати.Теж читав коментарі, що зібрали не тих артистів. На мій погляд, хлопці дуже хороші, а конкурс незвичайний», — відповів Данилко.

«Треба шукати хороше в кожному конкурсанта. У жартах Притули теж потрібно шукати смішне? Потрібно. Давайте нести позитив і радіти», — підколов Притулу у відповідь Данилко.

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