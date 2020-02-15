Ердоган заявив, що Росія «на вищому рівні» керує війною в Лівії

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив журналістам, що супроводжує його в поїздці до Пакистану, що Росія «на вищому рівні» керує війною в Лівії.

На підтвердження своїх слів Він показав журналістам фотографію, на якій, за його словами, разом з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу і Валерієм Герасимовим, який очолює Генштаб РФ, знятий голова ПВК «Вагнер», — передає Медуза.

Заступник голови МЗС РФ Михайло Богданов сказав, що заява Ердогана «абсолютно не відповідає дійсності і реального стану справ в країні». «Не знаю, звідки він це взяв, звідки у нього така інформація, такі дефініції», — додав Богданов. Президент Туреччини раніше заявляв, що у Лівії перебувають більше двох тисяч найманців ПВК «Вагнер». Президент Росії Володимир Путін, у свою чергу, сказав, що, якщо в Лівії є найманці ПВК «Вагнер», то вони не представляють інтереси Росії.

Туреччина в січні оголосила про відправку до Лівії військових фахівців, щоб, як заявив тоді Ердоган, підтримати міжнародно визнаний уряд на чолі з Фаизом Сараджем.

Суперника Сараджа у боротьбі за владу в Лівії — фельдмаршал Халіфа Хафтар, за неофіційними даними, підтримує Росія. Офіційно влада РФ це заперечують.