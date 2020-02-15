Заробітчани переказали $12 млрд в Україну

У 2019 році обсяг приватних переказів (офіційні та неформальні канали) в Україну становив майже $12 млрд дол. США в еквіваленті.

Такі попередні оцінки повідомили в Національному банку.

Ці дані включають інформацію про перекази, здійснені через банки, системи переказу коштів, карткові платіжні системи та поштові відділення, а також неформальниі каналі.

Перекази в 2018 році оцінювались у $11 млрд.

Перекази із України за кордон у 2019 році становили майже $0,6 млрд у еквіваленті.

З них через системи переказу коштів надійшло в Україну майже $2,3 млрд, тобто приблизно п’ятдесят п’ята частина усіх приватних переказів в Україну.

А з України – майже $0,4 млрд, тобто приблизно дві третини усіх приватних переказів з України.

У розрізі країн обсяг переказів, що здійснено через системи переказу коштів, розподілився таким чином:

в Україну:

із США – 18%;

з Ізраїлю – 14%;

з Італії – 9%;

із Росії – 7%;

із Польщі – 7%;

з інших 219 країн – 45%;

з України:

до Росії – 31%;

до Грузії – 11%;

до Азербайджану – 6%;

до Китаю – 5%;

до Узбекистану – 5%;

до інших 195 країн – 42%.

Найбільші обсяги транскордонних переказів здійснено з використанням систем переказу коштів – резидентів США: 93% – в Україну та 96 % – з України.

Україна залишається країною-реципієнтом транскордонних переказів. Упродовж 2019 року сума коштів, отриманих в Україні з використанням міжнародних систем переказу коштів, майже у шість разів перевищує суму коштів, відправлених за її межі.

За 2019 рік із використанням систем переказу коштів, створених як резидентами, так і нерезидентами, переказано:

в Україну – $2,271 млрд у еквіваленті (21,94% від загальної суми переказів);

за межі України – $398 млн в еквіваленті (3,85% від загальної суми переказів);

в межах України – 197,93 млрд грн або $7,679 млрд у еквіваленті (74,21% від загальної суми переказів).