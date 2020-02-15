Заробітчани переказали $12 млрд в Україну

У 2019 році обсяг приватних переказів (офіційні та неформальні канали) в Україну становив майже $12 млрд дол. США в еквіваленті.
Такі попередні оцінки повідомили в Національному банку.
Ці дані включають інформацію про перекази, здійснені через банки, системи переказу коштів, карткові платіжні системи та поштові відділення, а також неформальниі каналі.
Перекази в 2018 році оцінювались у $11 млрд.
Перекази із України за кордон у 2019 році становили майже $0,6 млрд у еквіваленті.
З них через системи переказу коштів надійшло в Україну майже $2,3 млрд, тобто приблизно п’ятдесят п’ята частина усіх приватних переказів в Україну.
А з України – майже $0,4 млрд, тобто приблизно дві третини усіх приватних переказів з України.
У розрізі країн обсяг переказів, що здійснено через системи переказу коштів, розподілився таким чином:
в Україну:
із США – 18%;
з Ізраїлю – 14%;
з Італії – 9%;
із Росії – 7%;
із Польщі – 7%;
з інших 219 країн – 45%;
з України:
до Росії – 31%;
до Грузії – 11%;
до Азербайджану – 6%;
до Китаю – 5%;
до Узбекистану – 5%;
до інших 195 країн – 42%.
Найбільші обсяги транскордонних переказів здійснено з використанням систем переказу коштів – резидентів США: 93% – в Україну та 96 % – з України.
Україна залишається країною-реципієнтом транскордонних переказів. Упродовж 2019 року сума коштів, отриманих в Україні з використанням міжнародних систем переказу коштів, майже у шість разів перевищує суму коштів, відправлених за її межі.
За 2019 рік із використанням систем переказу коштів, створених як резидентами, так і нерезидентами, переказано:
в Україну – $2,271 млрд у еквіваленті (21,94% від загальної суми переказів);
за межі України – $398 млн в еквіваленті (3,85% від загальної суми переказів);
в межах України – 197,93 млрд грн або $7,679 млрд у еквіваленті (74,21% від загальної суми переказів).