На Львівщині до п’яний чоловік побив пасажира потягу та напавши на поліцейського

У Львівській області правоохоронці затримали чоловіка, який побив пасажира потягу і напавши на поліцейського. Йому загрожує до п’яти років позбавлення волі. Про це повідомляє поліція Львівської області.

До Миколаївського відділення поліції 14 лютого близько 18.00 надійшло повідомлення про те, що в електричці «Львів – Стрий» чоловік поводити себе агресивно та перебуває у стані алкогольного сп’яніння.

Патрульні та слідчі прибули на залізничну станцію «Розвадів», припинили правопорушення та доставили 41-річного мешканця Стрийського району до лікарні на експертизи. За попередньою інформацією, чоловік конфліктував у вагоні потягу з іншими пасажирами, а також наніс тілесне ушкодження 32-річному мешканцю Стрийського району.

Перебуваючи в приймальній лікарні, чоловік і надалі поводився неадекватно, на зауваження правоохоронців не реагував та заподіяв капітану поліції тілесні ушкодження, вдаривши його кулаком в обличчя. Поліцейського госпіталізовано з діагнозом закрита черепно-мозкова травма, перелом спинки носа, струс головного мозку.

Зловмисника затримано, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. За цими фактами слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) та ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Згідно з санкціями статей правопорушнику загрожує до п’яти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.