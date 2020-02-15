Справжня мета Кремля визначена — Портніков

Справа, звичайно ж, не тільки в самому згодою знову запустити Північно-Кримський канал. І не в самій готовність обміняти економічні поступки для однієї окупованій території на поступки по поверненню іншого.

Думаю, це якраз звичайні плоди політичної недосвідченості і безвідповідальності – так представники нової влади як раз і не претендували ні на те, ні на інше, пише Віталій Портников для Крим.реалії.

Справа в готовності допомогти президенту Росії Володимиру Путіну «перемогти» саму географію.

Вже в момент окупації Криму доводилося писати, що півострів – на те й півострів, а не острів, що він нерозривно пов’язаний з материком. Нагадувати, що розвиток Криму як території почалося саме тоді, коли він вийшов за межі приморських міст-поселень ще античних колоній, залежали в першу чергу від моря.

Розповідати, що і Кримське ханство могло як повноцінна держава існувати саме тому, що розташовувалося не тільки на півострові, але і материку. Пояснювати, що і сама окупація Криму Російською імперією стала можливою саме після того, як остання встановила стабільний контроль над материком після приєднання українських земель. Доводити, що і в Російській імперії, і в Радянському Союзі ця зв’язок ніколи не переривалася. І стала однією з важливих причин передачі Криму від РРФСР до Української РСР.

Тому що перебування Криму в складі РРФСР було виключно політичною формальністю, нагадувала про окупації півострова екатерининскими військами – географічно, економічно він завжди був пов’язаний з Україною. І Північно-Кримський канал-це тільки підкреслив. Його «жива вода», яка створила сучасне сільське господарство Криму, ще раз продемонструвала те, що і так зрозуміло будь-якій людині, який дивиться на карту – зв’язок півострова і материка.

Путін, схоже, надумав цей зв’язок спростувати, перетворити Крим на острів. З моменту окупації півострова Росія тільки цим і займається, витратила на божевільну ідею свого правителя мільярди – один тільки «Кримський міст» чого вартий!

Але Крим, як бачимо, все одно в острів не перетворюється. Для нормального розвитку півострову потрібен материк. Для нормального розвитку півострову потрібно повернення в Україну. Але з російської точки зору, схоже, це виглядає зовсім інакше: для нормального розвитку Криму потрібно повернення України. Тобто приєднання українських земель до Росії.

І, оскільки здійснити це не вдається – принаймні, поки що – у Москві намагаються досягти хоча б запуску каналу. Але в Україні, думаю, повинні розуміти, що такий запуск стане навіть не першим кроком до визнання суверенітету Росії над Кримом.

Такий запуск стане першим кроком до визнання суверенітету Росії над Україною. Це, впевнений, і є справжня мета Кремля.

Віталій Портников