У Дніпрі Ford зіткнувся з Lexus і відлетів в автобус: двох постраждалих забрала “швидка”

У суботу, 15 лютого, в Дніпропетровську на перехресті вулиць Калинової та Бурштинової Ford зіткнувся з Lexus і відлетів у маршрутний автобус № 51. Відомо про двох постраждалих — водія Lexus і 13-річного хлопчика, який був у салоні Ford.

Їх з місця аварії забрали бригади швидкої допомоги в 6-у міську та дитячу лікарню на Космічній відповідно. Про це повідомляє місцеве видання.

За попередньою інформацією від поліції, Lexus їхав по Бурштинової з боку ж/м Клочко, коли по Калиновій у бік Березинки рухався Ford. Світлофор на перехресті перебував у жовтому миготливому режимі. Виїжджаючи на перехрестя, водій Lexus, попередньо, не поступилася дорогою Ford, в результаті чого вдарила його у правий бік. Той, у свою чергу, відлетів у маршрутний автобус № 51. У момент аварії в салоні 51-го були пасажири, але ніхто з них не постраждав.

Водій Ford також залишився цілим і неушкодженим. Медична допомога знадобилася водієві Lexus — жінка скаржилася на те, що болить голова і тіло.

Також госпіталізовано 13-річного хлопчика, який був у салоні Ford — він скаржився на біль в грудях і щелепи. Через аварію у всіх напрямках зібралися величезні пробки.