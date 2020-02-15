Під Києвом жінка зарізала співмешканця і намагалася покінчити з собою

У Київській області поліцейські попередили спробу жінки звести рахунки з життям за допомогою ножа, яким вона до цього вдарила свого співмешканця.

Про це повідомляє поліція Київської області.

У поліцію надійшло повідомлення про те, що мешканка села Катюжанка вдарила ножем свого співмешканця, який помер від отриманих поранень.

Після цього, намагаючись покінчити з собою, жінка порізала собі зап’ястя і прикладала ніж до грудей. По приїзду на місце інциденту, правоохоронці надали першу допомогу постраждалій і зупинили кровотечу. Після цього приїхали медики, які забрали 51-річну жінку в лікарню.

Тіло чоловіка було направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті. “За фактом умисного вбивства жителя села Катюжанка відкрито кримінальне провадження за ст 115 Кримінального кодексу України. Зараз поліція з’ясовує всі обставини і причини злочину”, – йдеться в повідомленні поліції.