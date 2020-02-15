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Керівника відділу поліції на Івано-Франківщині затримали на хабарі

15.02.2020

Правоохоронці викрили та затримали виконуючого обов’язки керівника одного з відділів поліції Івано-Франківській області, який вимагав 1,4 тисячі доларів неправомірної вигоди.

Про це повідомляє прес-центр Офісу Генерального прокурора.

“За даними слідства, ці кошти він вимагав за сприяння у поверненні арештованого транспортного засобу”, – йдеться в повідомленні.

Зараз вирішується питання про повідомлення поліцейському про підозру за отримання неправомірної вигоди посадовою особою (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України) та встановлюється причетність до злочину інших осіб.

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