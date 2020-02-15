У Києві лихач на білої Skoda пошкодив авто під час екстремального спуску по сходах

На вулиці полковника Шутова в Києві очевидці побачили їзду в порушення всіх правил.

Як видно на відео, водій білої Skoda влаштував спуск по сходах, чого пошкодив передок.

Що спонукало автолюбителя на такий небезпечний маневр – невідомо. У Мережі припускають, що до цього змусила водія дорожня пробка.

Коментатори до відео пишуть: «Красиво пройшов. Але там виїде на проспект Перемоги і знову потрапить корок»; «Водила Über їде по навігатору, нічого дивного»; «Тачка явно не його».

Нагадаємо, 15 лютого, на бульварі Вацлава Гавела в Києві сталося ДТП з перекиданням.