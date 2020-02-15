Олена Зеркаль може стати главою МЗС України – Березовець

Керівник зовнішньополітичного відомства української держави Вадим Пристайко може незабаром втратити власної посади. Таку думку у власному телеграм-каналі озвучив політолог Тарас Березовець.

Таким чином, за словами політолога, у делегації України на Мюнхенській конференції з безпеки активно буде обговорюватися можлива швидка відставка Вадима Пристайка. Був озвучений і основний кандидат на пост глави Міністерства закордонних справ України. Це Олена Зеркаль. Адже раніше вона обіймала посаду заступника керівника МЗС України Павла Клімкіна. Не так давно Зеркаль почала працювати в «Нафтогазі».

Тарас Березовець також зазначив, що новий глава Офісу президента України Андрій Єрмак хоче бачити на цій посаді саме Олену Зеркаль. Однак політолог має сумніви з приводу того, що Зеркаль прийме таку пропозицію, якщо вона їй і вчинить. У своєму пості він написав: «Буде дуже дивно, якщо вона дасть свою згоду. Перш за все, піти до Зеленському після того, як вона відкинула таку можливість, безглуздо і шкідливо. Крім того, Андрій Єрмак буде реальним міністром. Тоді питання: навіщо Олени Зеркаль погоджуватися? Так що все дуже сумнівно».