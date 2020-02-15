Розстріляв подружжя і покінчив з собою: у російському Калінінграді відбулася стрілянина

В центрі Калінінграда (Росія) невідомий влаштував стрілянину. За попередніми даними, дві людини загинули. Стрілець покінчив з собою.

Про це виданню «Клопс» повідомило джерело в правоохоронних органах. За словами співрозмовника, біля входу в Центральний ринок чоловік застрелив сімейну пару та поранив їх дитини, а потім покінчив з собою.

Пізніше стало відомо, що стрілець Фазіль Бахрамов застрелив Вадима Янголенко і Дарину Єфімову. Жінка була вагітною. Причина конфлікту – дільба місця на ринку.

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Як розповіли очевидці, жінка загинула не відразу. Якийсь час вона просила про допомогу. Однак, стрілець зробив другий постріл в неї, після якого вона й загинула.

«Свідок каже, що він почув, як жінка просить допомоги, вагітна. Він підійшов до цієї жінки, а стріляв у цей час став стріляти в небо. Жінка була поранена, після цього стрілець вистрілив знову на жінку, вона впала», – розповіла мешканка міста.