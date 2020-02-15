Зеленський: З РФ можна домовитися про припинення вогню і повернення територій

Президент України Володимир Зеленський висловив упевненість в тому, що можна укласти угоду про припинення вогню з Росією і забезпечити повернення окупованих територій. Про це глава держави сказав в інтерв’ю CNN.

«У мене є внутрішнє відчуття, і це не тільки почуття, але воно засноване на кроки, які ми робимо, що ми зможемо забезпечити це припинення вогню і забезпечити повернення наших територій. Я не знаю, скільки часу нам знадобиться для цього», — розповів він.

За його словами, «Росія повинна хотіти повернути нам нашу територію, нашу землю».

Він підкреслив, що конфлікт з Росією стосується не лише України, а всієї Європи.

«Якщо не буде сильної української армії, то не буде і України. Тоді всі зрозуміють, що це не війна в Україні, це війна в Європі. Ми захищаємо нашу країну, нашу землю. Ми ні на кого не нападаєм, тому що це аморально. Це не актуально. Це не цивілізовано», — додав Зеленський.

Глава держави запевнив, що Київ не бажає ескалації конфлікту, який забрав життя тисяч українців.

«Коли ви розумієте ціну кожного діалогу — скільки це коштує, не часу, а життя людей. Скільки зустрічей відбулося в мінському форматі, в нормандському форматі? Скільки зустрічей було за останні шість років? Це вимірюється не часом. Ми вимірюємо це долями людей», — сказав Зеленський.