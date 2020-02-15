14-річні зможуть міняти підлогу: «слуга народу» запропонувала скандальну ініціативу

Депутат президентської фракції «Слуга народу» Лада Булах внесла у Верховну Раду законопроект, який дозволить українцям з 14 років міняти підлогу без дозволу батьків.

Таке положення міститься в проекті закону №2684 «Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо реалізації прав підлітків у сфері охорони здоров’я». У ньому крім того, наголошується, що підлітки також зможуть відмовлятися від лікування алкоголізму, наркоманії, токсикоманії та інших залежностей або хвороб.

Законопроект дає право дитині відмовлятися від лікування, тому що єдиним, хто приймає рішення щодо лікування, стає сам підліток.

Зміна в закон полягає у внесенні поняття «дитина підліткового віку (підліток)» і напрямків соціального становлення підлітків, а також можливість визначати особливості прав підлітків у сфері охорони здоров’я, Цивільний кодекс України – внесення змін до ст. 285 шляхом надання права підліткам в доступі до інформації про стан свого здоров’я з 14 років, а також доповненням ст. 32 положеннями про можливості неповнолітніх укладати угоди щодо реалізації права на охорону здоров’я.

Як зазначається на офіційному сайті парламенту, науково-експертне управління ВРУ рекомендує відправити законопроект на доопрацювання.