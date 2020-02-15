Зеленський розкрив деталі розмови з Путіним: відео

Президент України Володимир Зеленський прокоментував телефонну розмову з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним у кулуарах 56-й Мюнхенській конференції з питань безпеки.

Телефонна розмова між лідерами двох держав відбувся в п’ятницю 14 лютого.

Зеленському задали питання, чи була розмова про виконання Мінських домовленостей, так як про це повідомили на офіційному сайті Кремля, що нібито Путін поставив Зеленському цинічний питання про те, чи збирається Київ виконувати Мінські домовленості.

«Ми розглядали стан виконання того, про що ми говорили у «Нормандії»: підготовка законодавчих актів, повернення наших полонених і припинення вогню. Про це ми говорили. Це і є частково питання Мінська», — відповів Володимир Зеленський.

Також Володимир Зеленський заявив, що наступна зустріч в нормандському форматі з лідерами Росії, Німеччини і Франції повинна відбутися в квітні 2020 року. На уточнення журналіста про те, що МЗС України Вадим Пристайко заявив, що саміт може не відбутися, президент зазначив, що такою інформацією не володіє.

При цьому обмін полоненими між Україною і Росією має відбутися. Як зазначив український лідер, в ув’язненні перебувають ще 200 українців, яких треба звільнити.