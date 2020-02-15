Екснардепу відмовлено у задоволенні позову до НАБУ — рішення суду

Колишньому народному депутату України, обвинуваченому у так званій «бурштиновій справі», відмовлено у задоволенні позову до Національного антикорупційного бюро України, Генеральної прокуратури України та Державної казначейської служби України про стягнення 100 млн грн з Державного бюджету України. Відповідне рішення, що 11 лютого 2020 року ухвалив Печерський районний суд м. Києва, вкотре підтверджує законність дій детективів НАБУ під час розслідування злочину за участю експарламентаря.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби НАБУ.

У позові, що розглядався Печерський райсудом, колишній народний депутат вимагав відшкодування за рахунок Державного бюджету України 100 млн грн моральної шкоди, якої, на його думку, він зазнав внаслідок проведення оперативно-розшукових заходів детективами НАБУ. Посилався позивач на рішення Окружного адміністративного суду м Києва від 20.09.2018 та постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 12.06.2019.

Ці суди адміністративної юрисдикції нібито встановили порушення у діях детективів Національного бюро, незважаючи на те, що розгляд спорів такого роду не належить до їхньої компетенції. Так, переглядаючи вказані рішення адміністративних судів Велика Палата Верховного Суду в ухвалі від 18.11.2019 висловила позицію: якщо «спір виникає у зв’язку з протиправними, на переконання певної особини, діями та бездіяльністю посадових та службових осіб органів прокуратури [читай також — детективів НАБУ, інших органів досудового розслідування], вчинених або не вчинених останніми у рамках кримінального провадження, перевірка правомірності таких діянь з огляду на положення пункту 2 частини другої статті 19 КАС України знаходиться поза межами юрисдикції адміністративного суду, адже їх оскарження має здійснюватися у порядку, встановленому КПК України».

Об’єднання єктивно оцінивши обставини покличу екс-народного депутата України, Печерський районний суд м. Києва відмовив у задоволені позовних вимог, а тім самим запобіг незаконному стягненню коштів платників податків.

Нагадуємо, в 2016-2018 роках НАБУ та САП розслідували кримінальне провадження за фактом отримання народними депутатами неправомірної вигоди за сприяння іноземній компанії у видобутку бурштину в Україні («бурштинова справа»). Через імовірну причетність до протиправних дій співробітників правоохоронних і контролюючих органів та для мінімізації ризиків витоку інформації детективи НАБУ здійснювали досудове розслідування у форматі спеціальної операції. 5 жовтня 2018 року справу за обвинуваченням двох екснардепів та двох інших осіб передали на розгляд Голосіївського районного суду, а за рік потому — до новоствореного Вищого антикорупційного суду, де триває розгляд.

11 липня 2017 року Верховна Рада України надала згоду на притягнений до кримінальної відповідальності двох фігурантів «бурштинової справи» – народних депутатів Борислава Розенблата та Максима Полякова. Однак подання Генерального прокурора на затримання та арешт двох нардепів парламентарі при цьому не підтримали.

Розенблат у червні минулого року заявивши, що готує позов проти НАБУ на відшкодування моральної та матеріальної шкоди у розмірі 100 млн грн, які у разі отримання обіцяє перерахувати на доброустрій Житомира.