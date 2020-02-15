Захоплення ФСБ катери з рибалками на Азові: з’явилася реакція України

В Україні відкрили кримінальне провадження за фактом захоплення в Азовському морі корабля з чотирма українськими рибалками в суботу, 15 лютого.

Про це на Facebook-сторінці повідомила прес-секретар прокуратури АРК Катерина Діденко.

За її словами, поліція відкрила кримінальне провадження за статтями 146 (викрадення) і 278 (викрадення плавзасоби) за фактом захоплення «співробітниками прикордонного управління ФСБ Росії» українського судна з чотирма людьми на борту.

«Слідством встановлено, що окупаційні «правоохоронці» в західній частині Азовського моря затримали маломірне судно з чотирма рибалками на борту. Разом з судном їх відвезли в порт окупованій Керчі», — зазначила вона.