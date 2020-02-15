На карантин після коронавіруса з Китаю в Україну прилетять 14 аргентинців

Аргентинська влада запропонували своїм громадянам, які бажають покинути китайський місто Ухань, який став центром епідемії коронавіруса Covid-19, можуть прилетіти в Київ. Там аргентинці зможуть пройти карантин.

«Уряд України через наше посольство в Києві повідомило про готовність надати місце для громадян Аргентини, які знаходяться в Ухані, на рейсі, підготовленому цією країною, який відправляється 18-го числа і повинен прилетіти в Київ. На наступний день пасажири потраплять в карантин, де залишаться протягом двох тижнів», – йдеться в заяві МЗС Аргентини, передає видання El Periodico.

У Міністерстві закордонних справ Аргентини додали, що «наше посольство в Пекіні вже просувається вперед з необхідними процедурами для аргентинців, які перебувають у цьому населеному пункті і які хочуть приєднатися до цього переміщення».

Мова йде про 11 громадян Аргентини і їх трьох супутників, які не могли залишити Ухань протягом трьох тижнів.

У цю п’ятницю аргентинці в Ухані, в китайській провінції Хубей, де вибухнула епідемія коронавіруса, випустили відео, в якому вони просили про репатріацію.

«Ми — 14 аргентинців, які вичерпали всі офіційні можливості подачі заяви про репатріацію. У нас складна ситуація, ми не можемо виходити на вулицю. Серед нас четверо дітей, старшому 6 років, а молодшому-всього 8 місяців», — сказав один з них.

Також ми повідомляли про те, що у Франції зафіксована перша смерть китайського туриста, у якого було діагностовано новий штам коронавіруса. Це перша жертва хвороби за межами Азії.