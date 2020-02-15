На турецькому комедійному шоу в Берліні прогриміли постріли. Є вбитий і поранені

Увечері в День святого Валентина у концертно-спортивного залу «Темподром», що в берлінському районі Кройцберг, пролунали постріли — невідомі відкрили вогонь, застреливши 42-річного чоловіка. Про це повідомляє місцевий портал Local.

Під час зйомок популярного турецького комедійного шоу Güldür Güldür пролунали постріли — один чоловік був убитий, ще троє поранені.

Sevgi her şeyin üstesinden gelir. #GüldürGüldürShow pic.twitter.com/6XXONsjbQK

— Güldür Güldür Show (@Guldur_Guldur) February 14, 2020

За іронією долі шоу проходило під девізом «День Святого Валентина, де ніщо не може піти не так». Güldür Güldür йде на турецькому мовою. Шоу популярно у місцевих мігрантів з Туреччини. На сайті «Темподрома» його називають «телевізійної класикою».

Стрілок або стрілки втекли з місця злочину прямо через задню частину сцени і зникли. Відвідувачі шоу, яке знімалося в залі на 3 500 осіб, були евакуйовані.

Перше повідомлення про стрілянину поліції Берліна

За попередніми даними, нападників було кілька, вони зникли з місця злочину.

В цілому 200 офіцерів були виведені на місці злочину. Люди, які купили квитки на шоу турецьке комедійне шоу Güldür Güldür, покинули зал через задні і бічні двері в цілях безпеки.

Ведеться розслідування, але в суботу вранці прес-секретар поліції заявив, що «немає ніякої додаткової інформації про цей інцидент.