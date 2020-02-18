Отже, сурков офіційно звільнений путіним. Що далі? А нічого. На місце одного нациста в рф поставлять нациста з іншим прізвищем і все.

Так, ніби як сурков є не останньою людиною в політикумі рф, ніби як повинні бути зміни, але … Але це повітряні замки і брехня самому собі. Рф бреше всьому світу про війну на Донбасі і не париться особливо, тому особливих змін чекати після звільнення асланбека дудаєва[суркова] не має сенсу — в нацистській рф на місце бабака поставлять ще якийсь зигующее тіло.

І неважливо що буде наступник суркова говорити в змі, важливо те, що проблема, а точніше війна на Донбасі і окупація Криму — це вина суркова і ввх лише частково, адже уряд рф з допомогою пропаганди дістало лише з російських саме те, що росіяни ховали за маскою «старшого брата» — бажання вбивати українців і дрімучу, люту ненависть «братнього народу».

Так, бабаків, звичайно, ще той чорт. Але на росії є ще 100 млн байбакових, які хоч завтра готові будувати концтабори для инакодумцев, печі для тупих хохлів і ГУЛАГ 2.0. І це не залежить від того, чи є сурков на старій посаді чи ні, просто орда залишилася ордою і помре ордою.

Хто гірше : сурков, віслюків або дебилков в кріслі асланбека дудаєва? Правильна відповідь проста — найгірше те, що нацистська ідеологія вже в крові абсолютної більшості росіян, а звільнення суркова нічого не змінить. Росіяни що за наказом суркова, що за наказом дебилкова, що за відмашкою бутылкОва, готові їхати вбивати всіх тих, хто не згоден з позицією кремля. Хто наступна жертва російських нацистів: Афганістан, Північний полюс, Литва чи Латвія, Польща чи Франція? Російським не принципово де вбивати і кого.

І не принципово, де здохнути за інтереси москви і хворих на голову кдб-шників-нацистів. Чи може хтось пам’ятає мітинги матерів російських солдатів, які перекривали рейки, щоб їх дітей не відправляли на незрозумілу війну в умовну Сирію? Я не пам’ятаю такого. А ви?

Так, можна звичайно припустити те, що на місце суркова прийде не така мерзота, як сам асланбек дудаєв. Тільки це буде самообман і не більше того. Фішка не в наступнику суркова, а в звичайному населення рф, яке, за станом на зараз, є ніким іншим як російськомовними нацистами. Тому вірити чи тішити себе илюзиями про те, що одна звільнена прізвище змінить політику рф щодо України — це фантастика на рівні того, що жигулі завтра виграють перегонів класу Формула 1, а за кермом буде російський пілот боліда в постолах

Мораль проста — вони не змінюються і не зміняться. Сурков тут не при чому.

Фашик Донецький