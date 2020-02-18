Шрайк: Путін продовжує ставити Зеленського на розтяжки. Він бачить піддатливість «клієнта» і хоче отримати ще більше

Сьогоднішнє загострення на фронті я расшифровываю так. Між українською владою і російської йдуть якісь тіньові переговори.

Швидкість або суть переговорів Путіна не влаштовують (або він бачить піддатливість «клієнта» і хоче отримати ще більше), тому приймається рішення натиснути на больову точку Зеленського.

Звичайна тактика гопника в підворітті, що називається «російською дипломатією».

Якщо ти кажеш, що головне перестати стріляти – отримуй обстріл.

Так буває, коли тактика превалює над стратегією. Коли даєш згоду прийняти ЛДНР (думаючи, що це покладе кінець війні) і не розумієш, що набагато більш важливим є збереження України як такої в протистоянні з імперські чинним сусідом.

Путін продовжує ставити Зеленського на розтяжки. Питання тільки – чи зможе Зеленський це зрозуміти і спробує вилізти з воронки, в яку його затягує разом з усією країною.

Роман ШРАЙК