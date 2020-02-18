Кочетков: Млява реакція Зеленського на військову ескалацію – наслідок внутрішньо – і зовнішньополітичних домовленостей

А якщо війна? Реакція президента Зеленського, Верховного головнокомандувача, на військову ескалацію, що це якісь неназываемые сили (Воланд-де-Морт, чи що?) намагаються зірвати мирний процес – відверто слабка та неадекватна.

Особливо, після вкрай жорсткого заяви штабу ООС, де зазначено, що наступ зробили російські збройні сили.

І якщо ця невиразність заяви – наслідок зміни глави президентського офісу, то симптоми явно насторожують.

От цікаво, Володимир Зеленський та Андрій Єрмак збираються патрулювати нашу держкордон з тими бойовиками, що напали на нас під Золотим, чи є якісь більш миролюбні»?

Зрозуміло, що млява реакція ВАЗа – наслідок внутрішньо – і зовнішньополітичних домовленостей. Зокрема, в обмін на зняття трьох з гаком тисяч правок за законом про ринок землі Віктор Медведчук вимагає від президента поступок у мирному процесі. А без прийняття закону про ринок землі в цьому місяці підвисає черговий кредит МВФ. Без якого наша фінансова система може луснути.

І тут мій здоровий глузд відмовляє начисто. Виходить, що ми повинні піти на поступки Росії і Заходу (по мирному процесу), щоб зробити те, що необхідно Заходу і Росії (продати нашу землю), і при цьому ще і навішати собі на шию західних кредитів, які незрозуміло як віддавати. Яка фантасмагорія?

Фантасмагорія в мистецтві буває захоплююча, хоча швидко стомлює. А ось в житті вона напружує з першої секунди.

Олександр КОЧЕТКОВ