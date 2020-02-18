Суд відмовився скасовувати домашній арешт Пашинському

Запобіжний захід буде діяти до 27 березня. Київський апеляційний суд залишив під цілодобовим домашнім арештом колишнього народного депутата Сергія Пашинського, якого підозрюють у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень.

«18 лютого 2020 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу, подану стороною захисту на постанову слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 28 січня 2020 року, яким задоволено клопотання прокуратури та продовжено термін дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту до підозрюваного П., в межах строку досудового розслідування до 27 березня 2020 року. Згідно ч. 5 ст. 194 КПК України на підозрюваного П. покладено обов’язки, визначені постановою», — повідомила прес-служба суду.

Відповідно постанову слідчого судді Печерського райсуду Києва залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту – без задоволення.

Пашинського підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.