Власники WOG займуться будівництвом у Печерському районі столиці

Структура власників WOG Степана Івахіва та Сергія Лагура пов’язана з запланованою забудовою п’яти гектарів на столичному Печерську елітними багатоповерхівками.

“ПАТ “Київський электротранспортный завод” у лютому зареєстрував на сайті ДАБІ повідомлення про початок підготовчих робіт з реконструкції будівель по вул. Велика Васильківська, 143/2 в Печерському районі Києва. ПАТ замовник та інвестор, генпідрядник – структура “КАН Девелопмент”, – пише журналіст. – На ділянці 5,33 га планують побудувати дев’ять багатоповерхових житлових будинків з паркінгом та іншу інфраструктуру”.

За інформацією “ОЛІГАРХА” , це проект не стільки структури київського політика Віктора Пилипишина, скільки його партнерів – луцької групи компаній “Континіум” (її найвідоміше крило – паливна група WOG) Степана Івахіва та Сергія Лагура.

“Зараз майже 90% акцій заводу оформлені на кіпрську “Ярплент Файненс Лімітед”, – констатує автор матеріалу. – У Реєстрі юросіб зазначено, що кінцевим бенефіціарним власником заводу є киянка Марія Антонова, а ще одна фізособа – Роман Дідух з Львівської області – “власник істотної участі”.

Антонова є СЕО ТД “Калинівка-преміум”, що входить в холдинг “Стоїк” Пилипишина, а її мати, депутат Київради Олена Антонова є співзасновником ГО “Кияни передусім!” разом з Віктором Пилипишиним. Дідух в свою чергу працює в різних структурах Степана Івахіва та Сергія Лагура”.

“Судячи з усього саме “Континіум”, незважаючи на формальний міноритарний статус, грає головну скрипку в акціонерному капіталі, – робить висновок Владислав Боровиков. – Лише двоє з п’яти членів наглядової ради представляють сторону Пилипишина: “в. І. П. Партнерз”, в якому йому належить 50%, і КУА “РЕАЛ-ІНВЕСТ”, прописаної на вулиці Туполєва у Києві, де знаходиться основний актив столичного політика – “Укрфлора”. Тоді як співробітникам Лагура та Івахіва належать три з п’яти місць у наглядовій раді, включаючи посаду голови спостережної ради, яку займає Оксана Рудецкая з юрдепартаменту ТОВ “Континіум”.