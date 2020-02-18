Фото величезного «царя-балкона» у Києві викликало ажіотаж у мережі

У центрі Києва, на вулиці Саксаганського, помітили черговий величезний «цар-балкон». Фото прибудови викликало справжній ажіотаж у мережі.

Знімок незвичайного балкона розмістив житель столиці Віталій Дудін на своїй сторінці в Facebook.

«Нехай у вашому житті завжди панує затишок, як в цьому панському маєтку на Саксаганського», – прокоментував чоловік

Він також в коментарях додав фото сусідніх будинків, оздоблення яких зовсім не відповідає стилю балкона.

Будинку поруч з «царем-балконом» на вулиці Саксаганського в Києві

Facebook/Віталій Дудін

Будинку поруч з «царем-балконом» на вулиці Саксаганського в Києві

Facebook/Віталій Дудін

У коментарях під постом Дудіна, а також на сторінці «Наш Київ», де опублікували новину про прибудові, стався справжній ажіотаж.

«А господареві все одно! Робіть фото, пишіть, обурюйся. Цей ворон власне господарське гніздо звив!? Звив! На всіх інших наплювати, пардон, накаркати», «У мене навіть шоколадка з руки випала», «А що, можна було?», «Будинок у домі», «Чудовий балкон, ще й батареї, напевно, так вивели, що за них платить весь будинок», «Як на**розпочнеться цей «цар-балкон» комусь на голову», «Це ж скільки розуму треба, щоб таке наліпити», – написали вони.

Коментарі в мережі про «царя-балконі» в Києві

Скріншот

Коментарі в мережі про «царя-балконі» в Києві

Скріншот

Коментарі в мережі про «царя-балконі» в Києві

Скріншот

Коментарі в мережі про «царя-балконі» в Києві

Скріншот

Коментарі в мережі про «царя-балконі» в Києві

Скріншот

Коментарі в мережі про «царя-балконі» в Києві

Скріншот

Коментарі в мережі про «царя-балконі» в Києві

Скріншот