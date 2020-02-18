У центрі Кременчука застрелили чоловіка

У Кременчуці Полтавської області біля зупинки громадського транспорту невідомий стріляв у чоловіка. Від отриманих поранень той помер у лікарні.

Про це інформує прес-служба обласної поліції.

Інцидент стався близько 15:00 18 лютого в одному з найжвавіших місць міста — в районі зупинки «Водоканал».

На місці події встановлено, що між декількома чоловіками виник конфлікт, в результаті якого один з них дістав травматичний пістолет і кілька разів вистрілив в опонента.

Від отриманого поранення чоловік, 1986 року народження, помер у лікарні.

Всі учасники конфлікту, в тому числі стрілок, затримані поліцією.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від семи до 15 років.