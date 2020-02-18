У центрі Кременчука застрелили чоловіка

У Кременчуці Полтавської області біля зупинки громадського транспорту невідомий стріляв у чоловіка. Від отриманих поранень той помер у лікарні.
Про це інформує прес-служба обласної поліції.
Інцидент стався близько 15:00 18 лютого в одному з найжвавіших місць міста — в районі зупинки «Водоканал».
На місці події встановлено, що між декількома чоловіками виник конфлікт, в результаті якого один з них дістав травматичний пістолет і кілька разів вистрілив в опонента.
Від отриманого поранення чоловік, 1986 року народження, помер у лікарні.
Всі учасники конфлікту, в тому числі стрілок, затримані поліцією.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від семи до 15 років.