В Україну евакуюють тільки здорових громадян, які будуть під постійним наглядом, – Скалецька

Українці, евакуйовані із Китаю, будуть під постійним наглядом лікарів у літаку під час повернення додому. На борт літака будуть допущені лише здорові громадяни.

Про це сказала міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька під час брифінгу.

“Ми евакуйовуємо лише здорових громадян. Українські громадяни будуть під постійним наглядом лікарів, які мають на борту”, – сказала вона.

Скалецька підкреслила, що на борт літака будуть допущені лише здорові громадяни.

Вона додала, що Україна забезпечує один рейс для евакуації українців із Китаю.