Рада Безпеки ООН в Нью-Йорку обговорює атаку Росії на Донбасі: онлайн-трансляція

Україна на засіданні Ради безпеки ООН у вівторок підняла питання про настання підтримуваних Росією терористів на Донбасі.

Про це повідомляє з посиланням на сайт ООН.

Крім того, як зазначено в розкладі засідання Ради Безпеки, сторони обговорять виконання мінських угод.

Ініціатором зустрічі виступила Росія. Українську делегацію очолює заступник глави Міністерства закордонних справ України Сергій Кислиця.

Раніше міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко заявив, що ініціатива РФ є очікуваним, традиційним і перевіреним трюком російської дипломатії, адже 20 лютого Генеральна Асамблея ООН проведе засідання щодо агресії Росії та ситуації на тимчасово окупованих територіях України.