Сирійський розклад: 7000 турецьких військових і 600 танків і БТР вже в Ідлібі

Лютий 19, 2020

Турецький Генштаб продовжує перекидати війська на сирійську територію у провінції Алеппо та Ідліб, пише НВО. Джерела повідомляють про те, що нова турецька військова колона перетнула кордон одразу після опівночі через КПП Баб Аль-Хава, на північ від Ідліб і пройшла в південному напрямку. У її складі налічувалося до 70 одиниць військової техніки, танки, бронеавтомобілі, системи залпового вогню.

Починаючи з 2 лютого Анкара направила в Сирію до 2225 транспортних засобів, навантажені амуніцією і боєприпасами і більше 600 одиниць військової техніки, включаючи танки, бронетранспортери, самохідні артилерійські стовбурові установки, РСЗВ і ракетні комплекси. На сирійську територію вже перекинуто близько 7000 турецьких солдатів, в купе з артилерії, бронетехнікою і засобами розвідки це вже тягне на посилену моторизовану дивізію. До того ж нині поточної військової операції задіяна фронтова і армійська авіація турецьких ВПС. Такого рівня сили і засоби турецький Генштаб не використовував з часів Кіпрської війни.

Нещодавно турецькі військові заснували новий наглядовий пост в селі Матарам поблизу міста Еріха; на дорозі M4, приблизно в 12 км на південь від міста Ідліб. За даними правозахисників, протягом останніх двох діб у провінції Ідліб з’явилися ще два нових, «з голочки», опорних пункту турецьких військ. Один – в селі Бардакли, між містами Сармада і Аль-Дана, на північ від Ідліб, а другий – недалеко від Нахлайи на північ від міста Еріха, у південній сільській місцевості Ідліб. Відповідно, кількість турецьких постів у зоні «деескалації» зросла до 36, вони розташовуються поблизу населених пунктів: Салвах, Калаат Самаан, Шейх Окайл, Таллат Аль-Ейс, Таллат Аль-Тукан, Сарман, Джабал Анадан, Аль-Зайтун, Мурек, південь «Аль-Рашидин», «Шир Мгхар», «Иштабрак», Анадан, «Аль-Рашидин», «Маар-Хаттат», «Сарагеб», «Аль-Тарнаба», «Аль-Найраб», «Аль-Мугир», «Кумайнас», «Сармін», «Тафтаназ», «Мааррат аль-На» Сан, Мааррат Масрин, Аль-Джина, Кафр Кармін, Аль-Таувама, Аль-Мастума, Трамнин, Аль-Атариб, Дарат Изза, Аль-Бардакли, Нахабна і Матарам та ін. Армія Туреччини і підтримувані Анкарою воєнізовані формування виявляють бойову активність і в північній частині провінції Ар-Ракка. Крім того, турецька артилерія веде періодичний артилерійський обстріл, курдських населених пунктів у провінції Хасак. Зокрема, нещодавно під вогнем виявилися село Хармала, передмістя Таль-Тамра і північні окраїни міста Абу-Расін.

Правозахисні організації фіксують авіаційну активність російських ВКЗ у провінціях Ідліб і Алеппо. Незалежні арабські джерела також повідомляють про значні військові успіхи Сирийкой арабської армії в тих же провінціях. Війська Дамаска розвивають наступ в провінції Ідліб на північному напрямку і в провінції Алеппо – у західному і північно-західному.