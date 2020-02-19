У Дніпрі обстріляли трамвай з пасажирами: подробиці НП

У вівторок, 18 лютого, в Дніпропетровську невідомі обстріляли трамвай маршруту №12. В електротранспорті перебували пасажири, ніхто з них не постраждав. В результаті пошкоджено два скла за кабіною водія, пише НМ.

Пригода сталася між трамвайними зупинками «проспект Поля» і «вулиця Юрія Савченка».

«Повідомлено в поліцію, щоб не затримувати рух вагон без пасажирів випливає в депо, де буде чекати наряд 102», – розповів заступник директора комунального підприємства «Дніпровський електротранспорт» Володимир Сусленко.