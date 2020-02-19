Чоловіки Уганди вимагають, щоб жінки їх годували грудьми

Чоловіча половина жителів Уганди на африканському континенті впевнена, що жіноче грудне молоко має чарівну силу. Схожу думку є і у інших груп людей, наприклад, у жителів Танзанії і Кенії, повідомляє портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.

Цікаво, що подібна інформація спливла випадково, коли Сара Опенди,міністр охорони здоров’я Уганди, торкнулася проблеми матерів-годувальниць та їх дітей. Два роки тому жінка пообіцяла зберігати інформацію в секреті.

З кожним роком кількість чоловіків, які вимагають годування груддю, зростає. Статистика змушує влади підняти питання, пов’язані з гендерним насильством. Є думка, що годування дорослих чоловіків негативно позначається на дітях.

Вивченням проблеми займається Університет Кьямбого в Кампалі, а також Британський університет Кента. Масштабне дослідження почалося з сільської місцевості Буйкве. На переконання місцевих, грудне молоко здатне вилікувати СНІД/ВІЛ і навіть рак.

Як зазначив місцевий житель, у суспільстві не прийнято вживати грудне молоко, однак при цьому всі це роблять. Після чергового годування чоловік відчуває прилив сил, його настрій піднімається. Всім байдуже згода жінки, у разі відмови слід насильство. Жінки часто звертаються до лікарів з-за інфікування або покусів в області сосків. Складно сказати, припиниться це чи ні.