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Чоловіки Уганди вимагають, щоб жінки їх годували грудьми

19.02.2020

Мужчины Уганды требуют, чтобы женщины их кормили грудью

Чоловіча половина жителів Уганди на африканському континенті впевнена, що жіноче грудне молоко має чарівну силу. Схожу думку є і у інших груп людей, наприклад, у жителів Танзанії і Кенії, повідомляє портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.

Цікаво, що подібна інформація спливла випадково, коли Сара Опенди,міністр охорони здоров’я Уганди, торкнулася проблеми матерів-годувальниць та їх дітей. Два роки тому жінка пообіцяла зберігати інформацію в секреті.

З кожним роком кількість чоловіків, які вимагають годування груддю, зростає. Статистика змушує влади підняти питання, пов’язані з гендерним насильством. Є думка, що годування дорослих чоловіків негативно позначається на дітях.

Вивченням проблеми займається Університет Кьямбого в Кампалі, а також Британський університет Кента. Масштабне дослідження почалося з сільської місцевості Буйкве. На переконання місцевих, грудне молоко здатне вилікувати СНІД/ВІЛ і навіть рак.

Як зазначив місцевий житель, у суспільстві не прийнято вживати грудне молоко, однак при цьому всі це роблять. Після чергового годування чоловік відчуває прилив сил, його настрій піднімається. Всім байдуже згода жінки, у разі відмови слід насильство. Жінки часто звертаються до лікарів з-за інфікування або покусів в області сосків. Складно сказати, припиниться це чи ні.

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