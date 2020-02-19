У Києві під офісом Зеленського протестують журналісти і підприємці

У середу, 19 лютого, на Банковій, під Офісом президента зібралися протестувальники — медійники, які виступають проти ухвалення, в тому числі, і так званого «закону про дезінформації», а також підприємці — Фопи.

«А враховуючи, що багато хто з нас Фопи, то це чисто „два в одному“. Ми виходимо на захист наших свобод, бо йде мова про медіа, про ФОПах або бізнесі в законі 1210, але скрізь простежується одне і те ж свобод нам хочуть залишити менше, а грошей висмоктати більше», — повідомляє в Фейсбук співзасновник Інституту майбутнього Юрій Романенко.

За його словами, медійники також вимагають створити при президентові робочу групу, яка займатиметься врегулюванням відносин медіа з владою.

Акція протесту в Києві