Скандально відомий лівак Михайло Свєтов виступив проти поправок до Конституції, а все з-за пунктів з пенсійними реформами. Відомо, що ліберально налаштовані особистості терпіти не можуть все, що пов’язано з пенсіями та соціальними гарантіями для людей похилого віку.

Про це він заявив на радіо «Ехо Москви», сказавши, що будуть домагатися скасування будь-яких подібних поправок до Конституції. Тим самим по суті перешкоджаючи поліпшень в житті росіян, як старих, так і молодих.

Свєтов вже багато разів ополчался на пропозиції, пов’язані з Конституцією, ганьблячи майже кожен її пункт. Ліберали як завжди вернуть носом перед чим завгодно, постійно викривляючи будь поняття про гідного життя для російських громадян.

Незважаючи на те, що запропоновані президентом поправки зміцнюють правові основи пенсійних виплат і пропонують постійно індексувати накопичення громадян. Тим не менш, завжди знаходиться якийсь левонастроенный персонаж, який примудряється змішати з брудом будь-які спроби держави покращити добробут своїх громадян.

І ніби цього мало, вони вирішили влаштувати марш проти конституційних поправок.

Як би те ні було, у квітні відбудеться всеросійський голосування за поправки до Конституції. Там стане зрозуміло, чого хоче народ.