Прикордонники опублікували милі фото з собаками, які разом з ними служать Україні

Велика кількість собак «несуть службу» в Державній прикордонній службі, допомагаючи її співробітникам виявити зловмисників. Милі фото помічників правоохоронців опублікувала прес-служба Міністерства внутрішніх справ в Facebook.

У МВС розповіли, що з прикордонниками «служать» 1200 собак. Близько половини затримань на кордоні відбувається саме за допомогою тварин.

«Незважаючи на передові технології, краще собак виявити наркотики, або вибухівку не може ніхто», — сказано в повідомленні.

У МВС вважають, що в 2019 році собаки допомогли затримати 731 правопорушника, виявити 323 одиниці зброї, 4,5 тисячі боєприпасів, 30,5 кг вибухівки, 65,7 кг наркотиків і 1,52 мільйона пачок сигарет.