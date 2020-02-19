Ердоган заявив, що нова військова операція Туреччини в Ідлібі є питанням часу

За словами президента республіки польща, Туреччина та Росія все ще далекі від досягнення угоди по цій темі. “Туреччина завершила підготовку для того, щоб реалізувати свій план по Идлибу, як ми це робили в попередніх операціях. Відверто кажучи, операція в Ідлібі є лише питанням часу. Туреччина не залишить Ідліб на свавілля режиму (президента Сирії Башара Асада]”, – сказав турецький лідер, виступаючи перед однопартійцями у парламенті.

За словами Ердогана, “незважаючи на продовження переговорів по Идлибу, Туреччина і РФ все ще далекі від досягнення угоди” по цій темі. Він також висловив думку, що пройшли в Анкарі та Москві переговори “на даний момент не принесли бажаних результатів”.

Президент Туреччини наголосив, що його країна “рішуче налаштована заплатити будь-яку ціну, щоб забезпечити безпеку як Ідліб, так і Туреччини”.

Протягом останніх тижнів Анкара вимагає відводу сирійської армії в провінції Ідліб на позиції, обумовлені в сочинському меморандумі. Ердоган вже загрожував Дамаску зробити кроки, щоб силою відтіснити їх з нинішніх позицій.

Ердоган також не виключив, що Вашингтон може підтримати Анкару в питанні проведення нової військової операції.

“У нас з [президентом США Дональдом] Трамп може в будь-який момент з’явитися будь-якого роду солідарність”, – відповів турецький лідер на питання журналістів, як може підтримати Вашингтон Анкару у разі можливої операції ЗС Туреччини в Ідлібі.

Між тим напередодні Трамп повідомив, що США і Туреччина тісно співпрацюють у справі врегулювання ситуації в Ідлібі. На думку глави Білого дому, Ердоган “не хоче, щоб люди гинули тисячами і сотнями тисяч” у цій сирійській провінції. Саму ситуацію там глава вашингтонської адміністрації вважає “дуже важкою”. Він в черговий раз назвав Ердогана “крутим хлопцем” і додав, що між двома лідерами “дуже хороші відносини”.