Депутат Держдуми повідала про зникнення в Росії злиденних пенсіонерів

У Росії в даний час не залишилося злиденних пенсіонерів. Про зникнення цієї категорії громадян розповіла депутат Держдуми від «Єдиної Росії» Світлана Бесараб в інтерв’ю телеканалу «Царгород» у середу, 19 лютого.

«Як одержувачі соціальної пенсії, так і одержувачі страхової пенсії по старості — вони вибралися ось з цієї убогості», — сказала парламентарій.

Вона зазначила, що до неї на прийом приходили громадяни, задоволені пенсійною реформою.

49-річна Світлана Бесараб — член комітету з праці, соціальної політики і справ ветеранів.

14 лютого повідомлялося про незадоволеність чоловіків пенсійною реформою. Згідно з дослідженням Superjob, 41 відсоток чоловічого населення вважає її дискримінаційною. В цілому про дискримінаційний характер реформи каже третина росіян (34 відсотки).

Пенсійна реформа в Росії стартувала в січні минулого року. Так, до 2028 року вік виходу на пенсію підніметься до 60 років для жінок і 65 років для чоловіків.