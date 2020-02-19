Найбільший банк Італії Intesa Sanpaolo, якому в Україні належить «Правекс-Банк», зробив пропозицію про купівлю UBI bankа, п’ятого за величиною в країні. Операція оцінюється в 4,86 млрд. євро, повідомляє Reuters.
Закрити угоду сторони розраховують до кінця поточного року:
операція повинна бути схвалена антимонопольним та наглядовою відомствами
Італії.
У разі успішного завершення проекту, UBI Banca буде
поглинений своїм більшим конкурентом, а об’єднана компанія стане
сьомий за величиною банківською групою в єврозоні з активами, що перевищують
трильйон євро. У заяві Intesa Sanpaolo зазначається, що консолідована
прибуток об’єднаного банку з 2022 року може перевищити 6 мільярдів євро.
За словами Карло Мессіни, голови групи Intesa Sanpaolo,
банківська галузь на європейському рівні вступила в нову фазу, що вимагає
великих масштабів, більш широкої можливості для інвестицій, і застосування нової
фінансової моделі.
Операцію передбачається повністю оплатити акціями: в обмін на
нинішні 10, акціонери Ubi Banca отримають по 17 акцій Intesa Sanpaolo нового
випуску.
Раніше SKELET-info повідомляв, що екс-мера Києва Леоніда Черновецького, якому належав «Правекс-Банк», і його сина Степана Генеральна прокуратура України викликає на допит.
Також стало відомо, як земельна мафія імені Леоніда
Черновецького краде дорогу київську землю руками САП
А прокуратура столиці домоглася в суді повернення в держвласність ділянки
землі по вул. Миколи Грінченка у Солом’янському районі Києва вартістю 170 млн
грн, яка була передана приватній компанії в часи, коли мером Києва був
Леонід Черновецький
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SKELET-info
Власник «Правекс-Банку» хоче придбати конкурента в Італії оновлено: 19 лютого, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0