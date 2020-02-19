Найбільший банк Італії Intesa Sanpaolo, якому в Україні належить «Правекс-Банк», зробив пропозицію про купівлю UBI bankа, п’ятого за величиною в країні. Операція оцінюється в 4,86 млрд. євро, повідомляє Reuters.

Закрити угоду сторони розраховують до кінця поточного року:

операція повинна бути схвалена антимонопольним та наглядовою відомствами

Італії.

У разі успішного завершення проекту, UBI Banca буде

поглинений своїм більшим конкурентом, а об’єднана компанія стане

сьомий за величиною банківською групою в єврозоні з активами, що перевищують

трильйон євро. У заяві Intesa Sanpaolo зазначається, що консолідована

прибуток об’єднаного банку з 2022 року може перевищити 6 мільярдів євро.

За словами Карло Мессіни, голови групи Intesa Sanpaolo,

банківська галузь на європейському рівні вступила в нову фазу, що вимагає

великих масштабів, більш широкої можливості для інвестицій, і застосування нової

фінансової моделі.

Операцію передбачається повністю оплатити акціями: в обмін на

нинішні 10, акціонери Ubi Banca отримають по 17 акцій Intesa Sanpaolo нового

випуску.

Раніше SKELET-info повідомляв, що екс-мера Києва Леоніда Черновецького, якому належав «Правекс-Банк», і його сина Степана Генеральна прокуратура України викликає на допит.

Також стало відомо, як земельна мафія імені Леоніда

Черновецького краде дорогу київську землю руками САП

А прокуратура столиці домоглася в суді повернення в держвласність ділянки

землі по вул. Миколи Грінченка у Солом’янському районі Києва вартістю 170 млн

грн, яка була передана приватній компанії в часи, коли мером Києва був

Леонід Черновецький

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SKELET-info

Власник «Правекс-Банку» хоче придбати конкурента в Італії оновлено: 19 лютого, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0