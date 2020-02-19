Ольга Сумская объяснила, почему спит с мужем Борисюком в разных комнатах

Украинская актриса Ольга Сумская рассказала, почему они с мужем Виталием Борисюком решили спать в разных комнатах.

Ольга Сумская вышла замуж за актера Виталия Борисюка еще в 1996 году. С тех пор пара живет в настоящей гармонии друг с другом, а чувства их не угасают. Не удивительно, что поклонники часто интересуются, как же пара уживается в повседневной жизни.

В эфире канала Украина Сумская поделилась несколькими секретами семейного благополучия. Например, рассказала, что мужчины действительно любят глазами, поэтому в ее коллекции домашней одежды нет старых халатов или изношенных футболок. Дома актриса носит весьма соблазнительную одежду.

А кроме того, Ольга Сумская удивила заявлением, что они с Борисюком спят в разных комнатах, и объяснила причины такого решения.

«На сегодняшний день мы спим в отдельных спальнях, и я считаю, что это абсолютно нормально. Потому что у нас такой образ жизни, что мы постоянно вместе: и дома, и на работе, – объяснила Ольга Сумская. – Лучше постучать: «Графиня, к вам можно?» – «Да». И мне это так нравится. Я мечтала именно об этом: «Графиня, к вам можно? Это князь Борисюк».

: u-news.com.ua