Олександр Гончаров: “Є надія, що Гончарук подасть заяву про відставку”

Градус напруги наростає, тому обережно припущу.

В п’ятницю 21 лютого після того, як Рада заслухає звіт Кабміну, є надія, що Прем’єр-міністр А. Гончарук подасть заяву про відставку.

Це буде чесний і правильний вчинок. Тим більше, що вихваляння дій уряду в залі Верховної Ради, ні з якого боку не очікується.

Навпаки, разом з А. Гончаруком будуть топити і Ст. Зеленського. А Президенту це треба?

Так, Гончарук зараз в роздумах, на кого б звалити власні прорахунки і помилки упереміж з відвертим непрофесіоналізмом? Але депутати все на нього і звалять!

Олександр Гончаров