Син партнера Коломойського розкрив у Кабміні змову айтішників-казнокрадів

Ділки націлилися на «навар» у 369 млн грн.

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет розповів про розкриття схеми з програмним забезпеченням нібито для боротьби з підробленими ліками, в результаті якої чиновники хотіли викрасти понад 369 млн грн. Про це Дубілет написав у Facebook.

“Організатори вже отримали фінансування у розмірі 20 млн грн державних коштів, і в майбутньому розраховували отримати на компанію в Гонконзі від 369 млн грн”, — повідомив Дубілет. Він додав, що вже подав заяву в НАБУ з усіма прізвищами і документами.

За даними Дубілета, в минулому році Асоціація виробників ліків, яка об’єднує найбільших гравців ринку, домовилася з державою про спільну боротьбу з підробленими ліками.

“Спочатку домовилися. Компанії, що входять в Асоціацію, зраділи і витратили близько $ 1 млн на розробку софта і вже були готові передавати його державі. І тут почалося щось дивне. Несподівано держава говорить Асоціації, що розроблений софт таки не потрібен. Замість цього буде розроблятися інший софт — з блокчейном”, — повідомив Дубілет.

Далі був проведений інвестиційний конкурс, у якому перемогла компанія з Гонконгу. Вона стверджувала, що розробить софт по 369 млн грн і збирається повернути собі ці гроші через ліцензійні платежі від учасників ринку (від тих компаній компанії, які вже витратили $ 1 млн на створення софта).

“Більше того, в Україні було створено ТОВ, співвласником якої стала ця компанія з Гонконгу. І це ТЗОВ отримало від держави 20 млн грн фінансування, на які вона і повинна була розробити цей софт”, — повідомив Дубілет.

Він також пояснив, що один із членів комісії, який брав інвестиційне рішення, є близьким родичем політика попереднього уряду, якого ЗМІ звинувачують в дуже схожою схемою в іншій області.